Yalnız nasıl yazılır? TDK doğru yazılışı yanlız mı yalnız mı?

Yalnız kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yanlız nasıl yazılır? Yalnız mı yanlız mı? TDK'ya göre pek çok kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YALNIZ NASIL YAZILIR? YANLIZ MI YALNIZ MI?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı yalnız şeklindedir.

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YALNIZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

1. sıfat Yanında başkaları bulunmayan:

Sokaktaki yalnız çocuk.

2. zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak:

"İki refik, sevgili arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediler." - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

3. zarf (ya'lnız) Yalnızca:

"Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı." - Falih Rıfkı Atay

4. bağlaç Ama:

Giderim yalnız arkadaşlarımı isterim. Güzel yalnız biraz renksiz.

5. isim, ruh bilimi Toplumsal ilişkilerden yoksun veya yoksun bırakılan kişi.