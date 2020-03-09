Menü
Haberler ›› Ekonomi ››“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi - Ekonomi

“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi

İzmir'deki Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Mualla'ya ev sahipliği yapıyor.

09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi
İzmir 'deki Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Mualla'ya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fikret Mualla, Paris, İzmir, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ekonomi
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Ekonomi
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Ekonomi
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Ekonomi
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Ekonomi
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Ekonomi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı