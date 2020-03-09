“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi
İzmir'deki Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Mualla'ya ev sahipliği yapıyor.
09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
İzmir 'deki Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Mualla'ya ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :“Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ” sergisi
Etiketler : Fikret Mualla, Paris, İzmir, Ekonomi
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