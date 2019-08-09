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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İznik ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

09.08.2019 12:56 Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İznik ilçesinde bir süredir haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Yeşilcami Mahallesi Alasungurbey Sokağı'nda yaşayan Hasan Y'den (57) haber alamayan komşuları, çevreye ağır kokular yayılmaya başlayınca şüphelenerek durumu oğlu F.Y'ye bildirdi.
Babasının yalnız yaşadığı eve gelen F.Y, cesediyle karşılaştı. Daha sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık iki hafta önce öldüğünü belirledikleri Hasan Y'nin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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