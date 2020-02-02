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Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Hüseyin Göcen (70), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:44Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

BURSA'nın ilçesinde Hüseyin Göcen (70), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesi Kumsaz mevkiinde 516. Sokak'ta Hüseyin Göcen'in yalnız yaşadığı evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin bir bölümünü sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin içeride yaptığı incelemede, Hüseyin Göcen'in cesedi bulundu.

Yapılan ilk incelemede, Göcen'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen eski bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Gemlik, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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