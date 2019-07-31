Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde işçilerin boya çalışması yaparken karşı binanın dairesinde kanepede hareketsiz gördüğü Alime Ataman'ın (69) öldüğü belirlendi.
Seydilli Mahallesi'nde binanın dış cephesinde iskelede boya çalışması yapan işçiler, karşı binanın 3'üncü katındaki dairede kanepe üzerinde oturan kadının hiç hareket etmediğini ve televizyonun sürekli açık olduğunu fark etti. İşçilerin haber
vermesiyle gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp girdiklerinde, Alime Ataman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitiren Alime Ataman'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ataman'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.