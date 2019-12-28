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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

28.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:38 Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Demirci'ye bağlı Küçükkıran Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazlım Yıldız'dan (57) günlerdir alamayan mahalle muhtarı Hikmet Akkaya, Yıldız'ın evine gitti. Muhtar Akkaya eve girdiği esnada yerde hareketsiz halde Nazlım Yıldız'ın yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk muayenede Nazlım Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nazlım Yıldız'ın ölüm nedeni belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi. Nazlım Yıldız'ın, 15 yıl önce anne ve babasını kaybettiği ve yıllardır yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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