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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut (69) evinde ölü bulundu.

04.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:17Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ANTALYA'nın ilçesinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut (69) evinde ölü bulundu.

Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kendine ait evinde yalnız yaşayan Dinçer Akbulut'tan bir süredir alınmaması üzerine komşuları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Akbulut'un yaşadığı eve gelerek savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Eve giren ekipler Akbulut'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemelerde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Mahmutlar, Jandarma, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

4.03.2020 14:36:41