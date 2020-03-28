Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
IĞDIR'da yalnız yaşayan 5 çocuk babası Emir Karakaş (66), evinde ölü bulundu.
28.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:58
IĞDIR'da yalnız yaşayan 5 çocuk babası Emir Karakaş (66), evinde ölü bulundu. Karakaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.
Atatürk Mahallesi Kanuni Caddesi'nde, bir apartmanın 2'nci katında yalnız yaşayan Emir Karakaş'tan haber alamayan yakınları polisi aradı. Sabah saatlerinde eve giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Emir Karakaş'ın cansız bedeni bulundu. Karakaş'ın cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karakaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
Kaynak: DHA
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