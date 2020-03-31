Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:49
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, kemik erimesi hastalığı olan Nevzat E. (68), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İsmet Paşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki 3 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Nevzat E.'yi ziyarete gelen kardeşi, kapı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, itfaiyecilerin yardımıyla balkondan içeri girdi. Yerde hareketsiz yatan Nevzat E.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından Nevzat E.'nin cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. Nevzat E.'nin, kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Azerbaycan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haberler
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü Haberler
Erdoğan ve Trump, dünyayı etkisi altına alan korona salgınını görüştü
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu Haberler
Sağlık çalışanları temizlik görevlerini unutmadı! Alkış tufanı koptu
Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız

Son Dakika Güncel Haberleri

19:36: Çukurca'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 19:35: Sancaktepe'de iş yerindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haber 19:34: Sosyal mesafeyi korumayanlar valiyi kızdırdı - Haber 19:34: Tekirdağ'da 77 mahalleye dezenfektan dağıtıldı - Haber 19:34: Başkan Aşgın sosyal medyadan soruyor, kitap hediye ediyor - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:31: Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:17: İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber