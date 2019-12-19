Haberler » Güncel » Yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdi - Haber

Yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdi

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Müslüm Altıntaş (25) yalnız yaşadığı evinde, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

19.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:51Yalnız yaşadığı evinde yaşamına son verdi

'nin ilçesinde Müslüm (25) yalnız yaşadığı evinde, av tüfeği ile kendini vurarak yaşamına son verdi.

Hayvancılıkla uğraşan Müslüm Altıntaş, gece saatlerinde Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde girdiği bunalım sonucu av tüfeğini göğsüne dayayarak ateşledi. Silah sesini duyan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altıntaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Altıntaş, Kayseri, Akkışla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:24 Molada 'kaya tuzu' ile terapi - Haber
13:24 Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor - Haber
13:24 Gaziantep'te piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli yakalandı - Haber
13:24 Etkin pişmanlık indirimi uygulanan FETÖ sanığına 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi - Haber
13:24 Adalar'da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesi - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:34:27