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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bozdağ evinde ölü bulundu.

04.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:51Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, bağ evinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Bozdağ evinde ölü bulundu.

Olay Aydın'ın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Çomaklı mevkindeki bağ evinde yalnız yaşayan Mehmet Bozdağ'dan yakınları uzun süre alamadı. Durum jandarma ekiplerine haber verildi. Bozdağ'ın yaşadığı bağ evine gelen jandarma ve yaşlı adamın yakınları Bozdağ'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Ekipler durumu Nazilli Cumhuriyet Savcılığı'na bildirdi. Bozdağ'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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