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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Akteş, evinde ölü bulundu.

10.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:49Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Akteş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi 35 Sokak No: 50 adresinde yalnız yaşayan Mehmet Akteş'ten (88) bir süredir alamayan komşuları durumu Mahalle Muhtarı Fettah Turgut'a haber verdi. Muhtar ve yanındakiler kapıyı açarak içeri girerken, yaşlı adam hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Akteş'in öldüğü anlaşıldı.

Yaşlı adamın yalnız yaşadığı öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından cenaze önce Salihli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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