Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Isparta'da bir apartta yalnız yaşayan 55 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda ölü bulundu.

05.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Isparta'da bir apartta yalnız yaşayan 55 yaşındaki şahıs, evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Yedişehitler Mahallesi 107. Cadde üzerindeki bir apartta yalnız yaşayan Mehmet Özmen'den (55) haber alamayan komşuları, sabah saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, banyoda hareketsiz şekilde bulunan Mehmet Özmen'in öldüğü tespit edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerin ardından 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili tahkikat başlatılırken, Özmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Adli Tıp Morgu'na sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:41: Akü hırsızları adliyede - Haberler 13:41: Testleri negatif çıkan 360 öğrenci karantinadan tahliye ediliyor - Haberler 13:36: Kırıkkale'de meydanlar 'güvercin'lere kaldı - Haberler 13:36: Darp edilen genç verdiği yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler 13:34: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:39: Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi