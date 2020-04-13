Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
13.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:46
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten (59) arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine arkadaşları Çelik'in yaşadığı eve gitti. Eve gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. - ADANA
Kaynak: İHA
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