Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

13.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:01
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
ADANA - Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Hamdi Çelik'ten arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine arkadaşları Çelik'in yaşadığı eve gitti. Çelik'in evine gelen arkadaşı Nezir Tunç, kapıyı açan olmayınca polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeriye giren ekipler, Çelik'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Eve sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Erdoğan’dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar Haberler
Erdoğan'dan özel bankalara sert tepki: Hiç de iyi imtihan vermiyorlar
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:07: Samsun'da kavga edenlere 34 bin 650 TL sosyal mesafe cezası - Haberler 21:06: Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul korona virüs tedavisi sonucu taburcu oldu. - Haberler 21:05: Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor - Haberler 21:03: Maganda kurşunu otomobile isabet etti - Haberler 21:01: İzmir'de görevli trafik polisi kaza yaptı: 1 ağır yaralı - Haberler 20:48: Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti