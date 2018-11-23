Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Baygın Halde Bulundu

Sandıklı
ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan kadın, tek başına yaşadığı evinde baygın halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çakır Mahallesi Nasuh Sokak'taki iki katlı ahşap evde yaşayan Ayşe Akıner'den (83) bir hafta haber alınamaması üzerine, Sandıklı Belediyesi evde bakım ve yemek hizmeti görevlileri, durumu polis ve zabıtaya bildirdi.
Çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, Akıner'i yatağında baygın halde buldu.
Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çakır Mahallesi Muhtarı Sefa Karabunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahallemizde yalnız yaşayan Ayşe Akıner ablamız, bir haftadır kapısını arkadan kilitlemiş. Rahatsız olduğu için ambulansı çağırdık. Belediyemiz bakım hizmeti veriyormuş. Çilingir yardımıyla polis ve zabıta eşliğinde kapıyı açtık. Ablamızı şimdi hastaneye gönderdik." diye konuştu.
Polis,Sandıklı