Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

İzmir
'in Konak
ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocakapı Mahallesi 1069 Sokak'ta yalnız yaşayan Pervin Selçuk
'tan (56) haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve giren polis ekipleri Selçuk'u yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Selçuk'un cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.
İzmir,Selçuk
06 Aralık 2018 Perşembe 09:11