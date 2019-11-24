Haberler » 3. Sayfa » Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haber

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.

24.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:44
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde evinde yalnız yaşadığı öğrenilen bir kadın komşuları tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Çanaklı Mahallesinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Fatma Keskin'den bir süre alamayan komşuları evine girdiğinde Keskin'i hareketsiz halde gördüler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Keskin'in öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de Fatma Keskin'i bulan komşuları ve çevredeki vatandaşlardan bilgi aldılar. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Keskin'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırılacağı belirtildi.
Öte yandan Fatma Keskin'in şehir dışında bulunan çocuklarına ise komşuları annelerinin yanına gelmesi yönünde haber verdiler ancak annelerinin öldüğünü söyleyemediler.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:31 Anamur'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
15:18 Gece çıkan yangın sabah kontrol altına alınabildi
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:10 Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.
15:04 Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
15:02 Baskında 70 gram uyuşturucu ve 4 adet tabanca ele geçirildi
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:17 Bitlis'in maskotu ayılar kavurmayla besleniyor
00:53 Bina yanarken kimse rahatını bozmadı! Berber tıraş etti, kahvehanedekiler oyun oynadı, evdeki çekirdek çitledi
22:37 İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk silahla cinayet işledi
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:31 İzmir'de bir kişi evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
24.11.2019 15:39:08