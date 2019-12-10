Haberler » 3. Sayfa » Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan kadından haber alamayan yakınları, evde ölü olarak buldu.

10.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:24Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yalnız yaşayan kadından alamayan yakınları, evde ölü olarak buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Muratdede Mahallesi 201 sokakta meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'dan (69) haber alamayan yakınları, kapının açılmasının ardından eve girince, Çılkın'ı sobanın yanında başından yaralı halde yerde hareketsiz yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen ekipler evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından Çılkın'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaşlı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - DENİZLİ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:54 Erdoğan: "Putin'le gizli ajandalarımız yok. Birbirimize karşı çok açık, net adımlarımızı atıyoruz. - Haberler
14:51 Finlandiya'da Sanna Marin dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi - Haberler
14:50 Kocaeli'de bir işçi, çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti - Haberler
14:50 Yılbaşı öncesi cinsel içerikli ürün operasyonu - Haberler
14:49 Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti - Haberler
14:46 Samsun şehidi Uzman Jandarma Kemal Sayar son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
14:07 Kaçak maden ocağında hayatını kaybeden gencin ülkeye kaçak yollardan girdiği ortaya çıktı - Haberler
13:56 Özgecan Aslan'ın ailesinden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti - Haberler
13:52 23 yaşındaki hekime tecavüzle suçlanan profesörün avukatları, davadan çekildi - Haberler
13:49 Çıplak fotoğrafları basına sızan ABD'li vekil: İntihar etmek istedim - Haberler
10.12.2019 14:59:30