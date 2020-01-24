Haberler » Güncel » Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü - Haber

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

24.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:02Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, komşuları gözyaşı döktü

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Hatice Çetinbaş (64) yalnız oturduğu evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Olayı duyup, evin önüne gelen komşuları, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Sadık Efe Sokak'taki binada meydana geldi. Dün akşamdan beri Hatice Çetinbaş'tan alamayan oğlu, evine geldi. İçeri giren oğlu, Çetinbaş'ı salonda hareketsiz halde yüzüstü yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hatice Çetinbaş'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyan komşuları, Hatice Çetinbaş'ın evinin kapısına gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hatice Çetinbaş'ın cesedi morga götürüldü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:23  Seyir halindeki pamuk yüklü tır yandı
20:20  Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete geçti
20:20  Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı
20:19  Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
20:14  Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)
24.01.2020 20:25:18