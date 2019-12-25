Haberler » Güncel » Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi - Haber

Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi.

25.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:37 Yalnız yaşayan kadın, yangında can verdi

BURDUR'un ilçesinde tek başına oturduğu evde yangın çıkan Mehsure Kaya (82), yaşamını yitirdi. 

Gölhisar ilçe merkezindeki Fatih Mahallesi Özel İdare Binası karşısında Mehsure Kaya'nın tek başına oturduğu iki katlı evin üst katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. 

Evde yapılan incelemede Mehsure Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehsure Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.



Fatih Mahallesi, Gölhisar, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28   Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu - Haber
14:28   Validen penaltı vuruşunu kurtaran öğrenciye halı saha sözü - Haber
14:27   Akbük'te Yıkımlar Yeniden Başladı - Haber
14:27   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Haber
14:22   Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
25.12.2019 14:34:47