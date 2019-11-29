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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan ve uzun süredir haber alınamayan yalı adam evinde ölü bulundu.

29.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:40Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
'da yalnız yaşayan ve uzun süredir alınamayan yalı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Divan Efendi Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan İlyas Şekeroğlu'ndan (73) uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlyas Şekeroğlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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