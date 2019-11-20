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Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti.

20.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:40Yalnız yaşayan yaşlı adamın evi yandı
'nın ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adamın henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti.
Yangın akşam saatlerinde ilçenin Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tek başına yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Beşmiş'e ait 2 katlı evin, üst katı henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olay yerine itfaiye ekipleri ile polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan ev sahibi Ahmet Beşmiş, evinin kundaklandığını iddia etti. Beşmiş, "Pencereden içeri girmişler ve evi yakıp çıkmışlar, seyyar satıcılık yaparak sattığım elbiselerim, kazaklarım vardı" diyerek, tepki gösterdi. ekipleri yarım saat içinde yangını söndürürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Mevlüt Bayraktar/İHA)

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Güncel

Kaynak: İHA

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