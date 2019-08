Yalnızlığını sokak hayvanları sayesinde unuttu - ORDU

Ordulu Metin Durmaz, yaklaşık 3 yıldır sokaklardaki çöplerden topladığı teneke kutuları satarak geçimini sağlarken sokak hayvanlarını da doyurup bakımlarını sağlıyor. Altınordu ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Durmaz, 1995'te annesini, yaklaşık 8 ay önce de evlerinde çıkan yangında babasını kaybetti. Ablası ise rahatsızlığı nedeniyle bakımevinde kalan Durmaz, 17 yıl yaptığı hamallığı yaklaşık 3 sene önce bıraktı. Durmaz, sokaklardaki çöp konteynerinden topladığı gazlı içecek kutularını satarak geçimini sağlıyor. Günlük ortalama 15 kilogram teneke toplayan Durmaz, 45 lira gelir elde ediyor.Durmaz, kazandığı parayla sokak hayvanlarıyla da ilgileniyor. Geçmişte evlerinde çok sayıda sokak kedisi bakan annesi sayesinde hayvanları seven Durmaz, 20 senedir sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri besliyor.Kendi parasıyla hayvanlar için yiyecek alan Durmaz'a, hayırseverler ve esnaf da destek oluyor. Durmaz, kucağına alarak sevdiği, bakımını yaptığı hayvanları, rahatsızlanmaları halinde veterinere de götürüyor.Hayvan sevgisinden etkilendikleri Durmaz'ın işlerini kolaylaştırmaya karar veren ilçe sakinleri de aralarında topladıkları parayla Durmaz'a motosiklet aldı. Metin Durmaz, motosikleti sayesinde hayvanlara yiyecek dağıtmayı ve çöpten kutu toplamayı daha rahat yapıyor."Annemin öğrettiği şekilde sokak hayvanlarına ilgi gösteriyorum"Yalnız yaşayan Metin Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını severek beslediğini söyledi. Vefatından önce annesinin gönüllü olarak sokak hayvanlarına baktığını anlatan Durmaz, "Evimizde de 15'e yakın kedimiz vardı. Annemin bize öğrettiği şekilde sokak hayvanlarına ilgi gösteriyorum. 1999'dan bu yana sokak hayvanlarına bakıyoruz." dedi.Durmaz, gün içerisinde çevreden topladığı yemekleri hayvanlara dağıttığını belirterek "Gece saat 12.00'de de dönerciler artan dönerleri veriyor, onları da dağıtıyorum. Şehir içerisindeki tüm kedi ve köpeklere yetişmeye çalışıyorum. İnsanlardan sevgi, şefkat ve merhamet bekliyorlar. Onların da yaşam hakları var. 43 yaşındayım, hayatımı ve tüm ömrümü onlara adamış bir insanım." diye konuştu.Tedavilerine, mamaları dahil her şeylerine koştuğunu ifade eden Durmaz, çevredeki iyi kalpli insanların da bu konuda destek olduğunu dile getirdi."Sokak en iyi okul"Durmaz, günde topladığı 15 kilogram tenekeyi hurdacıya sattığını anlatarak "Kendi yaşamımı idame ettirmeye çalışıyor ve kişisel ihtiyaçlarımı gideriyorum. Kaymakamlık evimiz yandıktan sonra yardım ediyor. İçecek kutularından da günlük 45 lira kazanıyorum. Onu, bireysel ihtiyaçlarım ile hayvanlara harcıyorum. Tabii ki çevreden de 3-5 lira hayvanlar için destek oluyor. Mama ve tedavi için kullanıyorum." dedi.İlkokul mezunu olduğunu ancak hayat okulunda yetiştiğini dile getiren Durmaz, "Aslında insanların sokakta öğrenmesi lazım. Sokak en iyi okul. Eğitimi en güzel verecek yer olduğunu düşünüyorum." dedi.Tek başına yaşadığına işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:"Sokak hayvanları benim bir nevi ailem olmuştur. Bu anormal bir hal değildir. Aslında onlar da bizim ailemizin bireyleridir. Benim ailem şu an onlar. Yalnız değilim. Onlarla geçirmiş olduğum vakit günlük bin tane dostumla geçireceğim vakitten benim için daha mutlu edici. Kendimi o nedenle yalnız hissetmiyorum çünkü onlar adeta terapi. Bunu hayvanlara sevgisi olan, evinde kedi veya köpek besleyen insanlar bilir."Metin Durmaz, yetkililerden sokak hayvanlarına yönelik düzenli alanların oluşturulmasını da istedi.