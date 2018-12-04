Yalnızlık Çok Sık Hasta Olmaya Neden Oluyor

Çok sık hasta mı oluyorsunuz? Yoksa yalnız mısınız? Çoğu kişi kendini yalnız hissetiği anlara şahit olmuştur. Yalnızlık hayatımızı bazı zamanlarda olumsuz etkilese de araştırmalar gösteriyor ki bağışıklık sistemimizi de etkiliyor. Amerikalı bilim insanlarının araştırmasıyla ortayan çıkan bu sonuç doğrultusunda, yalnız kişilerin hali hazırda vücutlarında bulunan virüslerin daha sık aktive olduğunu gösterdi.Vücut daha fazla hastalık üretiyorOhıo Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre, bu kişilerin vücutları, stres altındayken de daha fazla iltihap üretiyor. Kandaki iltihap oranının artması ise vücudu hastalıklara açık hale getirirken, kalp krizi riskini de artırıyor.Yalnızlık kronik strese yol açıyorYalnızlık hisseden kişilerin, hayatta karşılarına çıkan olumsuzluklardan da daha ağır etkilendiği ve kronik stres yaşamaya daha eğilimli olduğu belirtiliyor. Çaresi ise insanlarla anlamlı ve sağlıklı bağlar kurmak.Kendini yalnız hissetmek burada önemliBilimciler, burada asıl belirleyici olanın, bireyin az kişi tanıması veya yalnız yaşaması değil, kendini yalnız hissetmesi olduğunun da altını çiziyor. Yani araştırmaya göre, önemli olan çok insan tanımak değil, anlamlı ilişkiler ve kişiyi güvende hissettirecek tarzda bağlantılar kurmak.Bağışıklık sisteminin sağlığı için sosyal bağlar kurmak önemliZira, bu tür sosyal bağlar yalnız ruhsal değil, fiziksel sağlığa da iyi geliyor. Sağlıklı sosyal ilişkiler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken, stres seviyesini de azaltıcı rol oynuyor.