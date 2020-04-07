Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yalnızlıkla Mücadele Hattı devrede

Korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireylere destek vermek isteyen Gaziemir Belediyesi, Yalnızlıkla Mücadele Hattını hayata geçirdi.

07.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
Yalnızlıkla Mücadele Hattı devrede
Korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireylere destek vermek isteyen Gaziemir Belediyesi, Yalnızlıkla Mücadele Hattını hayata geçirdi. Evinden çıkamayan ve dijital konularda sorun yaşayan vatandaşlar, kurulan hattı arayabilecek.

Gaziemir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlar için Yalnızlıkla Mücadele Hattını devreye aldı. Uygulama kapsamında, dijital işlemlerle ilgili sorun yaşayan, kaygı ve endişelerini paylaşmak isteyen vatandaşlara, halkla ilişkiler müdürlüğünde görevli çalışanlar tarafından telefonla veya yüz yüze destek sağlanacağı ifade edildi. Gün içerisinde 0 232 999 02 51 telefonunun 1311 dahili numarası üzerinden arayarak yardım isteyen vatandaşlara gerektiğinde randevu verilerek evlerine ziyarette bulunulacağı, internet üzerinden yapılacak işlemlerinde yol gösterileceği aktarıldı.

Öte yandan Gaziemir Belediyesi ekipleri, Yalnızlıkla Mücadele Hattını arayarak yardım isteyen vatandaşlara randevu vererek evlerinde onlara dijital okuryazarlık eğitimi de verebilecek.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, uygulama hakkında şöyle konuştu:

"Virüs salgını başlamadan önce bile ülkemizde kendini yalnız hissedenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Şimdi evinden çıkamayan, 65 yaş ve üstü yurttaşlarımızın her anlamda yanında olmak bizim görevimiz. Yalnızlıkla Mücadele Hattımızda görevli ekip arkadaşlarım hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında telefonun diğer ucunda olacaklar. Gerektiğinde yurttaşlarımızı ziyaret ederek onlara dijital okuryazarlık eğitim de verecekler. Gaziemir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziemir Belediyesi, Gaziemir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yalnızlıkla Mücadele Hattı devrede - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Uzayın Dibi ile Ekin Beril canlı yayında - Haber 11:46: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 11:45: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:45: Başkan Demir'den Berat Kandili mesajı - Haber 11:45: YASAĞA RAĞMEN SAHİLE GELDİLER... "İKİ BİRA İÇİP EVE GİDECEĞİZ" - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler 12:28: Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi - Haberler