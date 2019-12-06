Yalnızlıkta ezber bozuldu. Gençler daha yalnız…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlığın birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerine değindi. Dijital bağımlılığın da yalnızlığın sebeplerinden birisi olduğunu kaydeden Tarhan, gençlerde sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyonun çok fazla olduğunu söyledi. Dünyada yapılan çalışmalarda gençler arasındaki yalnızlık oranlarının yaşlılara oranla yüksek çıktığını belirten Tarhan, "Genellikle beklenen yalnızlığın yaşlanınca artmasıdır. Bütün ezberler bozuldu. Gençlik ve ergenlik dönemi sosyalleşme dönemidir. Bu dönemde genç kendini yalnız hissediyor. Bu durum insanlığın geleceği açısından risk oluşturuyor" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda bireysel bir kavram olarak karşımıza çıkan "yalnızlık", ortaya çıkardığı sonuçlar ve toplumsal etkileriyle tartışıldı.

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı: "Depresif yalnızlık olgusu bireysel ve toplumsal bir sorundur"

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve sempozyum koordinatörü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, yalnızlığın yeni bir olgu olmadığını ancak bireyselleşmenin oldukça yükseldiği çağdaş dünyada sıkça görüldüğünü belirterek "Hatta bazı mekânsal ve kültürel yapılar açısından oldukça sıradanlaşan bir olguya dönüşüyor. Yüz yüze ilişkilerin oldukça zayıfladığı, tahammülsüzlüğün arttığı, toplumsal güvenin azaldığı, egoların şişirildiği bu dönemde artan depresif yalnızlık olgusu hem bireysel hem de toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimsel araştırmalar yalnızlık durumunun başta ruh sağlığı olmak üzere fiziksel ve zihinsel sağlık açısından ciddi bir risk olduğunu gösteriyor" dedi. Yalnızlığın diğer taraftan tek başına olumsuz bir durum olmadığını kaydeden Süleymanlı, tek başınalık ve seçilmiş yalnızlık olarak nitelendirilen yalnızlık türlerinin maddi ve düşünsel yaratım için önemli bir ortam oluşturduğunu da ifade etti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Toplumun büyük kesimi yalnız hissediyor"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise "Modernizmin Kâbusu Yalnızlık" başlıklı açılış konferansında, yalnızlığın birey ve toplum üzerindeki psikolojik etkilerine değindi.

Dünyada yalnızlığın bilimsel araştırmalarda ön plana çıkarılan bir konu olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Büyük evler, küçük aileler; yüksek zekâ daha az ilişki; sosyal medyada yüzlerce arkadaşa rağmen gerçek bir dosta sahip olunamaması bugünün gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal ve ekonomik anlamda hareketlilik olmasına karşın toplumun büyük kesimi yalnızlık yaşıyor" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Gençlerin yüzde 40'ı yalnız hissediyor"

Gelişen teknolojiyle beraber yalnızlığın insanlar üzerindeki etkilerine işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İngiltere'de 8,5 milyon insanın yalnız yaşaması üzerine ülkede "Yalnızlık Bakanlığı" kurulması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İngiltere'de Manchester Üniversitesi ile BBC'nin ortak yaptığı 55 bin üzerinde kişinin katıldığı çalışmaya değinen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Yalnızlığın Anatomisi" isimli bu çalışmanın dünyanın en geniş çaplı araştırma olduğunu kaydederek "Bu çalışmanın sonuçlarında 16-24 yaş arasında yalnızlık oranı yüzde 40 olarak tespit edilmiş. İleri yaşlarda bu oran yüzde 27. Beklenenin tersi bir oran çıktı. Genellikle beklenen yalnızlığın yaşlanınca artmasıdır. Bütün ezberler bozuldu. Gençlik ve ergenlik dönemi sosyalleşme dönemidir. Hem aileye bağlı hem özgür hissetmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde genç kendini yalnız hissediyor. Bu durum insanlığın geleceği açısından risk oluşturuyor. Bu kişiler 40-50 yıl sonra daha da yalnız hissedecek. Bu kişiler arasında intihar oranları daha yüksek" diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Sosyal güven duyguları düşük kişiler yalnızlık hissediyor"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, söz konusu çalışmaya göre ayrımcılığa maruz kalanların kendini yalnız hissettiğini belirterek "Yalnızlıktan utanılıyor. Yalnız insanların empati ihtiyaçları daha yüksek. Sosyal güven duyguları düşük, on-line arkadaşları daha çok. Engellilik ve sağlık sorunları olan kişiler daha fazla yalnızlık hissediyor" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Gençlerde sosyal izolasyon çok fazla"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlaşmanın insanı ruhsal açıdan etkilediğini belirterek "Yalnızlığın, içe kapanmanın yoğun şekilde yaşandığı şizofreni gibi bozukluklar var. Şizoid tipi kişilik özellikleri var. Kaçıngan kişilik özellikleri var. Bu kişiler kalabalıklar içerisinde yalnızdırlar. Gençlerde sosyal izolasyon ve psikolojik izolasyon çok fazla. Dijital bağımlılık da yalnızlığın sebeplerinden birisi" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Batı ülkeleri Kaliforniya Sendromu yaşıyor"

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 1995 yılında Amerika'nın Oklahama eyaletinde Timothy McVeigh tarafından gerçekleştirilen ve 168 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan bahsederek kötücül duygular sergilemek için psikolojik olarak hasta olmanın şart olmadığını söyledi. Batı medeniyetlerinin Kaliforniya Sendromu yaşadığını kaydeden Tarhan sözlerine şöyle devam etti; "Bu sendromun hedonizm, narsisizm, yabancılaşma ve yalnızlık, mutsuzluk gibi belirtileri var. Sendromu yaşayan insanlar empati yoksunu, kimseyi beğenmiyorlar, güç elindeyse kendilerini en büyük görüyorlar" dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan yalnızlıkla mücadele etmek için tavsiyeler

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlıkla mücadele etmek için rastgele iyilikler yapılması gerektiğini belirterek "'Ben yalnızım benimle ilgilenin' diyen insan yalnız kalır. Ama kişi, 'Yalnız kim var onunla ilgileneyim' derse çok dost bulur. Yalnızlığa çözüm de bunun içerisinde. Yalnız insanlara nasıl yardım ederim diye rastgele iyilik projeleri yapmamız lazım. Rastgele iyilik projeleri diğer insanların yalnızlığını giderir. Bencil insanlardan uzak durmak, sosyal kulüplere girmek yararlı olabilir. Hedef arkadaşın olsun. İnsanları özellikle yakın çevreni dost kabul et" dedi.

Prof. Lars Fredrik Svendsen: "Yalnızlık, tek başına olmakla karıştırılıyor"

Sempozyumda Norveç Bergen Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Lars Fredrik Svendsen, "Güven ve Yalnızlığın Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı. Yalnızlığın, bir insanın başkalarıyla bağlantı kurma ihtiyacının tatmin edilmediğini ifade eden duygusal bir cevap olduğunu belirten Svendsen, "Yalnızlığın bir duygu olduğunu akılda tutmak önemlidir çünkü çoğu zaman diğer fenomenlerle, özellikle tek başınalıkla karıştırılır. Ancak yalnız olmak ve tek başına olmak iki ayrı olaydır. Her ikisi de mantıksal ve deneyim açısından birbirlerinden bağımsızdır. Yalnızlığı sosyal bir geri çekilme olarak tanımlayabiliriz: İlişkilere olan ihtiyacımızın karşılanmadığını bize bildiren bir rahatsızlık hissi. Bunu sosyal bir acı olarak da tanımlayabiliriz" dedi.

Doğu Avrupa ve Kuzey Avrupa en yalnız olanlar

Yalnızlık konusunda gençler, 16-24 yaşları arasındakiler, yaşlılar, göçmenler ve engelliler gibi bazı grupların diğerlerine göre daha çok risk taşıdığını belirten Svendsen, "Bireyin ne dereceye kadar yalnız hissettiği noktasında anahtar faktörlerden biri bireyin ikamet ettiği ülkedir. Bunun aslında yaştan daha çok etkisi vardır. Avrupa'da, Doğu Avrupa vatandaşları net olarak en çok yalnız olanlardır; öte yandan Kuzey Avrupalılar en az yalnız olanlardır. Ayrıca İtalya, Yunanistan ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde de yüksek oran vardır ancak bu oran Doğu Avrupa kadar yüksek değildir" dedi.

Güven ve yalnızlık arasındaki ilişki oldukça güçlüdür

Bireyselleşmenin güvende düşüşe yol açtığı ve yalnızlık artışına yol açtığı yönündeki hipotezin yanlış olduğuna değinen Prof. Svendsen, şunları söyledi:

"Aksine, tam tersi geçerlidir. Öyleyse, birileri, kitlesel bireyselleşme çağında neden önemli bir güven artışı ve yalnızlık düşüşü görmediğimizi sorabilir. Kısa ve öz olarak bu, bireyselleşme meselelerinden çok daha fazlasıdır. Hem ekonomik hem de etnik olarak toplumlar daha az homojen hale geldiğinde, güven düşme eğilimindedir. Ekonomik krizler, güven ve benzeri şeyleri bozar. Güven ve yalnızlık arasındaki ilişki oldukça güçlüdür. Hem bu fenomenlerin hem de bireyselleşme arasındaki ilişki zayıftır, çünkü diğer birçok faktör rol oynamaktadır, ancak yine de önemlidir. Güvensizlik ve yalnızlıkla mücadele etmek istiyorsanız, bireyselleşmeyi azaltmayı değil, teşvik etmeyi amaçlamalısınız. Eğitimi teşvik etmeli ve eşitliği hedeflemelisiniz. Daha fazla eğitimli insanlar, daha az eğitimli olanlardan daha yüksek güven seviyelerine ve daha düşük yalnızlık seviyelerine sahiptir. Bireycilik özünde eşitlikçidir, soyut olarak bütün bireylerin özdeş olması anlamındadır. Bunlar temelde vatandaşlardır, ailelerin veya grupların üyeleri değillerdir."

Prof. Dr. Arıboğan, yalnızlığın politik sonuçlarını değerlendirdi

Sempozyuma Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Yalnızlık ve Politik Sonuçları" başlıklı sunumu ile katıldı.

Felsefeden tıpa yalnızlık

Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Yazıcı "Post-Truth, Hakikat ve Yalnızlık" başlıklı sunumunu yaparken; Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tan da sempozyuma "Yalnızlık Biliminin Kurucusu Durkheim" sunumu ile katıldı.

Sosyolojik boyutu da ele alındı

Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekan YardımcısıDoç. Dr. Tayfun Doğan, "Değerli Yalnızlık"; Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan ise "Modern Toplumda Solo Yaşam" başlıklı sunumları ile yalnızlığı sosyolojik açıdan değerlendirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel BOZKURT da "Sosyal Medya ve Yalnızlık" başlıklı sunumu ile sempozyuma katıldı. Programın ilk bölümünde Bahar Demirel, "Yalnızlık Şarkıları" ile canlı performans sergiledi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜTV)'ndan canlı yayınlanan sempozyum yarın da devam edecek.

İstanbul'un yalnızlık haritası açıklanacak!

Sempozyumun 7 Aralık Cumartesi günü devam edecek ikinci gününde ise Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı "Göç ve Yalnızlık" başlıklı sunumunda göç ve yalnızlık olgusunu değerlendirecek. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk ve Method Research Company Yöneticisi Hale Aslı Kılıç, "İstanbul ve Yalnızlık" Araştırma Sonuçları Sunumunu gerçekleştirecek.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Zülfikar Özkan "Yalnız İnsan Mutlu Olabilir Mi?", Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Aylin Tutgun Ünal "Yalnızlık ve Kuşaklar", Araştırmacı-Yazar, Tıp Doktoru Dr. Recai Yahyaoğlu "Yalnızlığın Psikolojisi" sunumlarıyla katılacağı sempozyum, yazar Selahattin Yusuf'un "Edebiyat ve Yalnızlık" sunumu ile sona erecek.