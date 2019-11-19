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Yalova 27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyorYalova'da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, ürettiği sabunları Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyaya gönderiyor.

19.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:34
27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor
'da 27 yıldır doğal sabun üretimi yapan Ethem Erten, ürettiği sabunları 'nin dört bir yanına ve dünyaya gönderiyor. Bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyleyen Erten, Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor dedi.
Yalova'da 27 yıldır sabun üretimi yapan Ethem Erten, kimyasal kullanmadan ürettiği sabunlarla taleplere yetişemiyor. Ürettiği doğal sabunları, yurt içi ve yurt dışına gönderen Erten, bugüne kadar 9 bin 500 çeşit sabun ürettiğini söyledi. Ürettiği sabunların beğenildiğini belirten Erten, Sabunlarda kimyasal kullanmıyoruz. Vatandaşlar da zaten doğal sabunları tercih ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına üretim yaparken, Dubai, Çin, ABD gibi ülkelere de sabun yolluyoruz. Doğum günü pastası, otomobil şeklinde çocuklar için sabun üretiyoruz. Vatandaşlar en çok sarımsaklı, soğanlı, kaymaklı, eşek sütlü ve ballı sabunlara rağbet gösteriyor diye konuştu.
Yalova 27 yıldır ürettiği sabunlarla, taleplere yetişemiyor

Türkiye, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA


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