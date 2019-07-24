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YALOVA 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN MİNİK ECEM'İ TENTE KURTARDI

Yalova'da 15 aylık Ecem Aydın, oyun oynadığı 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.

24.07.2019 15:38
YALOVA 3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN MİNİK ECEM'İ TENTE KURTARDI
Yalova'da 15 aylık Ecem Aydın, oyun oynadığı 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Minik kız, binanın giriş katındaki iş yerinin tentesine düşerek, hayatta kaldı. Düşme anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Caddesi Doruk Apartmanı'nda meydana gelen olayda, annesi mutfakta yemek yapan Ecem Aydın, üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Minik kız, balkondaki taburenin üzerine çıkıp, aşağıya bakarken dengesini kaybederek düştü. Ecem, önce zemin kattaki iş yerinin tentesine, tentenin kırılmasıyla da beton zemine düştü. Düşme hızı tente sayesinde azalan Ecem, hemen Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kafatasında çatlak, vücudunun değişik yerlerinde de kırıklar meydana geldiği tespit edilen Ecem, sevk edildiği özel hastanede yoğun bakıma alındı.
Kızının sağlık durumunun iyi olduğu söyleyen baba Eyüp Aydın, 'Eşim mutfakta işlerini yaparken kızım balkondaki bir tabureye tırmanıyor. Aşağıya bakarken düşmüş. Bir kat aşağıda tenteye vuruyor. Tente hızını kesmiş. Tenteyi kırıp, aşağıya çakılıyor. Kafatasında çatlak ve bacağında kırıklar var ama sağlık durumu şu anda iyi. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Çocuğum mucize eseri hayatta kaldıö diye konuştu.

Ecem Aydın, Yalova, Güncel

Kaynak: DHA

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