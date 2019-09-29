Haberler » Güncel » Haber

Yalova açığında 3.3'lük deprem

MARMARA Denizi'nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

29.09.2019 09:38Yalova açığında 3.3'lük deprem
MARMARA Denizi'nde, merkez üssü Yalova açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Marmara Denizi'nde Yalova kent merkezinin 2.82 kilometre açıkları olarak saptadığı 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 09.10'da meydana geldi. Yerin 9.96 kilometre derinliğinde olan deprem, Yalova'da hissedildi ve kısa süreli korkuya neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.



Marmara Denizi, Yalova, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09 Hong kong'da protestolar devam ediyor
14:09 Antalya chp'li salıcı suriyeli mültecilere kızmak anlamsız
14:09 Afyonkarahisar 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
14:08 Zeytinburnu'ndaki cinayet güvenlik kamerasında
14:08 - Hong Kong'da Polisten Göstericilere Plastik Mermili Müdahale
14:08 Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
14:08 Zeytinburnu'nda cinayet (2)