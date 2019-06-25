25.06.2019 12:16
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YALOVA ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ

Yalova'nın Altınova ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Zilfioğlu'na (21) art arda iki otomobil çarptı.

Yalova 'nın Altınova ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Zilfioğlu'na (21) art arda iki otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen genç, olay yerinde can verirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Yalova'nın Altınova ilçesi E-130 karayolunda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle gezen Hüseyin Zilfioğlu, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ortalayan Zilfioğlu'na önce M.T. yönetimindeki 34 ABF 616 plakalı otomobil, sonra da İ.E.'nin kullandığı 56 AY 211 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Zilfioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. 2 sürücü, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Zilfioğlu'na 2 aracın peş peşe çarptığı ve metrelerce sürüklendiği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Bilgisi
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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Kaza sonrası gencin görüntüsü
Süre0.54 Boyut102 mb
Haber-Kameraİsmail ÖZTÜRKYALOVA,DHA
(Tür: Yurt)YALOVA ART ARDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ GENÇ ÖLDÜ
Kaynak: DHA
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