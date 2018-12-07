Yalova Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki İşçi: 'elimde 3 Lira Kalıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer aldı.
İlk toplantının ardından evinin kapılarını basın mensuplarına açan Yalova
Üniversitesi Merkez
Yerleşke'de güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülden Görmez (40), aldığı maaşı olan 1603 TL'lik asgari ücretten kendisine sadece 3 TL kaldığını söyledi. Yalova'da İstanbul Caddesi
üzerinde bir dairede kiracı olan 2 çocuk annesi Gülden Görmez, ailenin geçimini kredilerle sağladığını dile getirdi. Görmez, 'İnşallah 2 bin TL üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz en azından nefes alabiliriz' dedi.
1603 TL'DEN YALNIZCA 3 TL KALIYOR
Eşinden ayrı 2 çocuğu ile birlikte yaşadığını söyleyen Gülden Görmez, 1603 liralık asgari ücretten kendisine 3 lira kaldığını söyledi. Evinde makarna pişiren Görmez, '15 gün önce yakmaya başladım doğalgazı. Bu 15 günlük bir fatura. 150 lira gelmiş. 850 lira zaten kira ödedim. Bin lira yaptı. Şimdi kredi taksitim var 650 lira. Onu ödeyeceğim. Bin 650 lira yapıyor. Ben yol ve yemek ücreti alıyorum ama işyerinde yemek yiyorum. Çalışma saatinin içerisinde yemek yemek zorundayım. Para zaten oraya gidiyor. Yol parası da zaten yola gidiyor. 1603 liradan ayda elimde 3 lira kalıyor. Kredi ve kiraya gidiyor para. Bu faturaları kredi kartlarımdan ödüyorum. Diğer kartım müsaitse oradan çekip onun asgarisini, oradan çekip diğerinin asgarisini yatırarak böyle yürüyor. Bu krediyi de onun için çektim zaten çünkü kredi kartlarım doluydu artık dönmüyordu. Kredi çekip en azından biraz rahatlayayım istedim. Kriz yönetimi gibi. İyi mi oldu' Hayır iyi olmadı. Şimdi 650 lira hem kredimi ödüyorum hem de kredi kartımı kullanmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Bunu da orada dile getirdim? diye konuştu.
'HERKESİN SESİ OLARAK ORADAYDIM'
Komisyonun ilk toplantısında asgari ücretle geçinen işçilerin sorunlarını dile getirdiğini söyleyen Görmez, 'İnşallah buna duyarlı olurlar çünkü bir tek bu durumda olan ben değilim. Ben orada herkesin sesi olarak oradaydım ve birçok asgari ücretli de bu şekilde geçiniyor. Kredi kartı olmayan da var, kredi alamayan da var, sadece o parayla döndürmeye çalışan var. İnsanlar çocuklarını okutamıyor. Bırakın, okul masraflarına bu para yetmiyor bile. Servis tutmak zorunda kalıyorlar, okul için başka ihtiyaçlar oluyor. Yani olmuyor, gitmiyor artık. Bugünkü yemeğimiz makarna daha ne anlatayım ki. Anlatacak bir şey yok. Aslında herkes farkında. Asgari ücretlinin ne kadar sıkıntı çektiğinin herkes bilincinde. Bu sefer farklı bir yerden bakarlarsa bizim sıkıntılarımızı daha iyi anlarlar diye düşündük. İnşallah bu sene güzel olacak diye umut ediyorum' dedi.
2 BİN TL VE ÜSTÜ ASGARİ ÜCRETLİNİN UMUDU
Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği sorulan Görmez, 'O artık onların duyarlılığına, gerçekten bizi anlayıp anlamadığına bağlı. İnşallah 2 bin üstü ve enflasyon oranının maaşa yansımasını istiyoruz. Enflasyon rakamları çok yüksek şu an. Böyle olursa belki biraz, yine bu tabi eksik ama en azından nefes alabiliriz. En azından çocuğa bugün makarna değil de canı istediği bir şey alabilirim belki' şeklinde konuştu.
İki oğlu olduğunu söyleyen Görmez, 'Büyük oğlum Balıkesir
'de üniversite okuyor. Küçük oğlum da liseyi terk etti. Şimdi onu Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir proje var. Oraya yazdırdık. Başarılı olursa hem dışarıdan liseyi bitirecek hem de aşçılık diploması alacak' dedi.
07 Aralık 2018 Cuma 18:29