Yalova Bakan Varank Antarktika'da Kalıcı Bir Üs Kurmak İstiyoruz

Bakan Varank Antarktika'da kalıcı bir üs kurmak istiyoruz Yalova
'da ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Antarktika'da kalıcı bir üs kurma hedefiyle yol aldıklarını söyledi. Bakan Varank, 'Bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz dedi.
Bakan Varank, Yalova'ya gerçekleştirdiği ziyarete Yalova Valiliği'nden başladı. Valilik bahçesinde Yalova Valisi Muammer Erol
, AK Parti
Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş
, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Varank, burada anı defterini imzaladı.
'HUZUR GELİNCE HİZMETLERİN KATLANDIĞI BİR DÖNEM OLDUö
Bakan Varank ardından AK Parti İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Varank, Türkiye
'nin özellikle Doğu illerinin terörden arındırıldığını söyledi.
Varank, 'Birkaç haftadır Doğu illerimizi ziyaret ediyorum. Kars
, Van
, Ağrı
, Muş
, Bitlis
, Siirt
ve Batman
'a gittim. Son olarak Çarşamba
günü Tunceli
'deydim. Hamdolsun terörden arınmış, huzurun hakim olduğu bölge var Tunceli'de. Eskiden terörün kol gezdiği yerlerde biz Sayın Valimizle birlikte rafting yaptık. Teröristleri cirit attığı dağlarda 1950 rakımlı Çeltik
Tepe'de askerlerimizle beraber dağlara karşı çayımızı içtik. Huzur
gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi. Tabi şimdi bugün de Yalova'dayız. Biz Yalova'yı çok önemsiyoruz çünkü Yalova'nın potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu güzel şehri potansiyelini gerçekleştirmekten çok uzak bir şekilde nasıl 5 yılını heba edildiğini de maalesef görüyoruz. Bugün hizmete susamış bir Yalova var. 31 Mart'ı iple çeken hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var. CHP
belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyen gelsin bir Yalova'yı ziyaret etsin diyorum. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan bir yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa dahi ödeyemeyecek bir Yalova Belediyesi
mevcutö diye konuştu.
Yalova'da kurulma aşamasında olan Avrasya
Giyim İhtisas ve İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Bakanlıkta tüm işlemlerini hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Varank, Yalova'ya bir de Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kazandırmak istediklerini dile getirdi.
'KALICI BİR ÜS KURMAK İSTİYORUZö
Gazetecilerin Antarktika'daki Türk Bilim Üssü ile yönelttiği soruya da yanıt veren Bakan Varank, burada kalıcı bir üs kurma hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bakan Varank, 'Bizim Antarktika Bilim Üssü Projemiz oldukça vizyoner bir proje. Bunun ortaya çıkması da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar vizyoner liderlik yürüttüğünün de en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili
ziyaretinde gündeme gelmişti. Biliyorsunuz orada Antarktika Anlaşmalar Sistemi dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, bilimsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu anlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik ama bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabileceğimiz bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da bir takım şartları var. Oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor. Geçici bir üs kurmanız gerekiyor. Orada çevresel etki raporunuzu hazırlamanız lazım. Bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibariyle yerine getirmiş olduk. Bu seferde de geçici bilim üssümüzü kurduk, orada bayrağımızı dalgalandırdık, inşallah bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer 56 ülke ile birlikte orada devam etsin, biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yürütelim istiyoruzö dedi.
Bakan Varank, Yalova'daki programına Taşköprü
Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretiyle devam etti.
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Kaynak: DHA