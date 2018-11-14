Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Yalova Belediye Başkan Adayı gösterildi. Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman kimdir?

VEFA SALMAN KİMDİR?

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da dünyaya geldi. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek kariyerine atılan Salman, yirmi yıldır Yalova'da ticari yaşamını sürdürüyor. 1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan "Haberci Gazetesi"nde yazın hayatına başladı. Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan "Yalova Gazetesi"nin kurucularından olan başarılı siyaset adamı, gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl boyunca yürüttü. Ayrıca, ''Yalovamiz.com'' isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarından.

BİRÇOK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞUNDA YER ALDI

Salman, 2004-2007 yılları arasında CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve 2004-2009 yılları arasında da partinin Grup Sözcülüğünü, aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği, bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğunda, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev aldı.

YENİ DÖNEM İÇİN YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SEÇİLDİ

Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti'nin itirazları üzerine geçersiz sayılan oyların yeniden incelenmesiyle, daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi. Salman, 2019 yerel seçimlerinde de CHP'den Yalova Belediye Başkan Adayı gösterildi.