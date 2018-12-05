Yalova Belediyesi'nde Silah Sesleri; Başkan Salman'la Görüşemeyince Ateş Açtı (2)

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15

SURİYE'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASIYalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.'nin bir süre önce Suriye'ye giderek Türkmen birliklerine katılarak, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.BAŞKANLA ÇEKTİRMİŞŞüpheli Özcan D.'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özcan D.'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Bu arada olay sonrası polis ekipleri tarafından Özcan D.'nin ikna edilmeye çalışıldığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.VALİLİK: YARDIM İSTEMEK İÇİN GELMİŞYalova Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle yardım talep etmek için belediyeye geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Saat 11.00 sıralarında Yalova Belediye binası içerisinde ruhsatsız tabanca ile iki el ateş eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Ö.D. (43) isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişeklerle ile birlikte hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği, ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİYalova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Özcan D.'nin silahını ikinci katta ateşlediği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"5 Aralık Çarşamba günü Yalova Belediyesi'nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi'ne gelen Ö.D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Ö.D isimli şahıs belediyenin 2'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak 'sizlerle bir sorunum yok' deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 5 yıldır görevini sürdüren Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uygulama yapmaktadır. Salı günü 08.00- 09.00 saatleri arasında 'Şeffaf Oda'da ve her Perşembe günü 10.00- 12: 00 saatlerinde ise 'Halk Günü'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,