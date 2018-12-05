05 Aralık 2018, 20:16
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Yalova Belediyesi'nde Silah Sesleri; O Anlar Kamerada (Geniş Haber)

Yalova Belediyesi

Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (3)ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.

Yalova Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (3)

ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin olayı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  Tabancasıyla ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan Özcan D., Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:16