Yalova Belediyesi'nde Silah Sesleri; O Anlar Kamerada (Geniş Haber)

Yalova
Belediyesi'nde silah sesleri; Başkan Salman'la görüşemeyince ateş açtı (3)
ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman
ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin olayı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tabancasıyla ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan Özcan D., Yalova Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:16