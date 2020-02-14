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Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

14.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:31Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi
Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri Bahar T, şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G, Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında bulunan son 3 kişi de adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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