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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Abdülnasır Gölbaşı, tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:34
Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

YALOVA Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Abdülnasır Gölbaşı, tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

?Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 20 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu, Cem Dindar, Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş ve Tuncay Doğan tutuklandı. Güleç'in şoförü B.E., muhasebe çalışanı S.Ö. ile özel firma çalışanları A.D. ve T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GEÇİCİ OLARAK YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı. AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk belediye meclisinde yapılan oylamanın ardından Yalova Belediyesi'nin geçici belediye başkanı olarak seçildi.

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Belediye Başkanlığı'ndan usulsüz ödeme aldıkları tespit edilen Abdülnasır Gölbaşı, C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y'yi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Abdülnasır Gölbaşı, 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanırken, C.Ö., T.Ç. ve Ö.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gölbaşı ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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