Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)

REŞAT ELGİN: HALİT GÜLEÇ'İN BİLGİSİ DIŞINDA ÖDEME YAPILMADI

Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk ve zimmete para geçirme olayının ardından başlatılan soruşturmada Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan Saliha Öktengil, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardında kaçtığı Denizli 'de yakalanan muhasebe personeli Reşat Elgin ile müdür Şenay Reyhan Kaş ve diğer çalışan Saliha Öktengil adliyeye sevk edildi. Parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen Reşat Elgin'in, ifadesi ortaya çıktı.

Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmadığını öne sürdü. Elgin'in "Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi" diye ifade verdiği öğrenildi.

ELGİN'İN AYLIK MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yalova Belediyesi'nde muhasebe de çalışan personelin ortalama aylık maaşı 5 bin 500 lirayken Reşat Elgin'in, 8 bin lira net maaş, 3 bin lira kasa tazminatı ve mesai olmak üzere toplamda 11 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Elgin'in aynı zamanda kendi adına bir taksi plakası olduğu da belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, şoförü B.E. ve sekreteri B.T.'nin emniyette sorgusu sürerken, müteahhit Bekir Bilgi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.