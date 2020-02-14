Haberler » Güncel » Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2) - Haber

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)

SEKRETER VE FİRMA ÇALIŞANI TUTUKLANDIYalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:24Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)

SEKRETER VE FİRMA ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'nde 'zimmet' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halit Güleç'in şoförü B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Soruşturması kapsamında daha önce Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmış, muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Taşkömür ve firma çalışanı Gedik'in ardından tutuklu sayısı, 6'ya yükseldi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,



Yalova Belediyesi, Sekreter, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:18:24