'ZİMMET' SORUŞTURMASINA 3 TUTUKLAMA

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Ahmet Ragıp Akay, Tuğrul Kaş ve Tuncay Doğan çıkarıldıkları mahkemece 'resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanırken, A.D. ve T.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 17'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik ile belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklanmış, Halit Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün tutuklanan 3 kişi ile birlikte, 'zimmet' soruşturmasında tutuklu sayısı 17'e yükseldi.

Cem Mete OKUR/YALOVA,