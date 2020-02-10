Haberler » Güncel » Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası - Haber

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.

10.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:20
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı, sekreteri ve şoförünün gözaltına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri belediye binasına geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı H.G.'in makamına geçen ekipler, yapılan inceleme sonrasında H.G. ile birlikte sekreter ve şoförünü gözaltına aldı.
H.G., sekreter ve şoför, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 20:02:46