Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri
Yalova Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığı bildirildi.
11.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:56
Yalova Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler alındığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatı doğrultusunda belediye hizmet binasında çalışmalara başlandığı duyuruldu.
Bina girişi ve vatandaşların sık kullandığı ortak alanlara antibakteriyel dezenfektanlar konulduğu belirtilen açıklamada, hizmet masaları ve veznelerin bulunduğu alanların ise sterilize edildiği aktarıldı.
Belediye binasının komple sterilize edilmesi için personel ve vatandaşın olmadığı hafta tatili günlerine planlama yapıldığı aktarılan açıklamada, vezne çalışanlarının maske ve eldiven kullanarak virüse karşı önlem almaya başladığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, dünya genelinde etkisi görülen virüse karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
Belediye olarak başta personel olmak üzere tüm vatandaşların sağlığını düşünmenin öncelikli görevlerinden olduğunu belirten Mustafa Tutuk, "Bu nedenle binamızda almamız gerek önlemlerin ivedilikle alınması için arkadaşlarımıza talimat verdik. Kentimizde umut ediyorum ki bu virüse rastlanmaz ya da bu virüs nedeniyle hiçbir hemşehrimiz zarar görmez." değerlendirmesinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatı doğrultusunda belediye hizmet binasında çalışmalara başlandığı duyuruldu.
Bina girişi ve vatandaşların sık kullandığı ortak alanlara antibakteriyel dezenfektanlar konulduğu belirtilen açıklamada, hizmet masaları ve veznelerin bulunduğu alanların ise sterilize edildiği aktarıldı.
Belediye binasının komple sterilize edilmesi için personel ve vatandaşın olmadığı hafta tatili günlerine planlama yapıldığı aktarılan açıklamada, vezne çalışanlarının maske ve eldiven kullanarak virüse karşı önlem almaya başladığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Vekili Tutuk, dünya genelinde etkisi görülen virüse karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.
Belediye olarak başta personel olmak üzere tüm vatandaşların sağlığını düşünmenin öncelikli görevlerinden olduğunu belirten Mustafa Tutuk, "Bu nedenle binamızda almamız gerek önlemlerin ivedilikle alınması için arkadaşlarımıza talimat verdik. Kentimizde umut ediyorum ki bu virüse rastlanmaz ya da bu virüs nedeniyle hiçbir hemşehrimiz zarar görmez." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Tutuk, Yalova, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi