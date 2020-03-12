Yalova Belediyesinde koronavirüs önlemleri
Yalova Belediyesince, rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında sıklaştırdı.
12.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:54
Yalova Belediyesince, rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında sıklaştırdı.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin yeni tip koronavirüse karşı tüm önlemleri alarak belediyeye ait toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerin insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin yeni tip koronavirüse karşı tüm önlemleri alarak belediyeye ait toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptığı bildirildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında ekiplerin insan sağlığını tehdit etmeyecek dezenfekte malzeme kullandığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak belediyemize ait toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemleri bugün itibariyle başlamış olup, düzenli olarak yapılacaktır. İlimizde herhangi bir koronavirüs vakası yetkili merciler tarafından açıklanmamıştır. Kentimiz açısından olumlu bir durumdur. Ancak biz her ihtimale karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Yalova, Güncel
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