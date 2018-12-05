Yalova Belediyesinde Tabancayla Ateş Edilmesi

Yalova
Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Kasım Avar, belediye binasında bir kişinin silahla ateş açmasına ilişkin, "Yalova Belediyesine yapılan çirkin baskını nefretle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Avar, yazılı açıklamasında, yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu kaydetti. "Yalova Belediyesine yapılan çirkin baskını nefretle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Avar, şöyle devam etti:
"Bu üzücü olay nedeniyle başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm belediye çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün sabah saatlerinde Yalova Belediye binasına gelen bir vatandaşın 'Bana da bir büfe vereceksiniz', 'Ben de bir büfe istiyorum' diyerek silahını çektiği ve kendisini dışarıya çıkarmak isteyen belediye çalışanlarına direnerek çevreye birkaç el ateş ettiği söylenmektedir. Bu tür nahoş davranışlar Yalovamızın ülke kamuoyundaki imajına zarar vermektedir. Tesellimiz olayda herhangi yaralanmanın ve can kaybının olmamasıdır. Sebebi her ne olursa olsun Yalova Belediyesi gibi bir kamu kurumuna yapılan bu çirkin silahlı baskını esefle ve nefretle kınıyoruz."
Yalova
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:31