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Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi, Yalova Adliyesine sevk edildi.

11.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:41Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi, Yalova Adliyesine sevk edildi.

Üzerine yüklü miktar zimmet geçirdiği iddiasıyla 'de yakalanan Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat E. ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mali İşler Müdürü Reyhan K. ve yine aynı müdürlükte görevli Saliha Ö. Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesine sevk edildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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