Haberler » 3. Sayfa » Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Haberler

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.

14.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:19Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri B.T., şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G., sabah saatlerinde Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E.'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında alınan Yalova Belediye Başkanı Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sekreteri B.T. ve bir şirketin muhasebecisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 21:41:33