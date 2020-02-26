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Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

26.02.2020 07:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 07:22Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı
Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin T.T., H.Ç. ve E.G.'yi de gözaltına aldığı kaydedildi.
Gözaltına alınanların sorgulanmasına emniyet müdürlüğünde başlandığı öğrenildi.
Soruşturma
Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı.
Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T., şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmış, sekreter B.T. ile O.G. tutuklanmış, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediyesi, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

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