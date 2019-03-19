Yalova Belediyesinin Araçlarına Haciz Konulduğu İddiası

Kaynak: AA

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesine ait otobüs, itfaiye ve cenaze araçlarıyla ilgili haciz kararları bulunduğunu iddia etti.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü ile parti binasında basın toplantısı düzenleyen Bağatar, belediyenin iyi yönetilmediğini savundu.Daha iyisini yapmaya talip olduklarını belirten Bağatar, şöyle devam etti:"Elimizde uzunca bir liste var. Bir sürü plaka, araç dökümü ve fotoğrafları var. Bu araçlar üzerinde haciz kararları var. Sağ olsun devletimiz duyarlı. Vatandaşın alacağı var, belediyenin, itfaiye, cenaze aracını haczetmiş. Bunlara itiraz edildiğinde devlet acıyor, 'ambulansı, itfaiye aracını haczetmeyin, Allah muhafaza bir yangın durumunda bunların pervasız davranışları yüzünden vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlike altına girmesin' diye. Aldığımız duyumlara göre belediyenin borçlu olduğu firmaların avukatları, köy otobüs durakları, otogar ve çevresinde belediye otobüslerinin peşinden koşuyorlar yakalamak için. Bir belediyenin düştüğü duruma bakın. Bir belediye bu şekilde yönetilmez."Umut Güçlü ise daha önce çok samimi bir çağrıda bulunduklarını dile getirdi."Yalova Belediyesi iflasın eşiğinde, sadece iflas ettiğini duyuramıyor." ifadesini kullanan Güçlü, makamların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu söyledi.Belediye araçlarının olduğu bazı fotoğrafları gösteren Güçlü, "Yalova Belediye Başkanı'nın makam arabasında bile, sayısını burada bildirmeyeyim, 10'un üzerinde haciz var. Bu açıklanabilecek, kabul edilebilecek bir durum asla ve asla değildir. Borç sarmalı 250 milyon lirayı geçmiştir. 'Yalova Belediyesinin hiçbir aracında haciz yok' diyorlar. Bakın Yalova Belediyesinin, kamunun itfaiye aracı. Allah göstermesin Yalova'da bir yangın olsa, gelse haciz memuru buraya bunu alsa, ne yapacağız belli değil. Şimdi bunu kabul etmiyorlar. Belge burada. Hani hacizlik değildiniz.?" diye konuştu.