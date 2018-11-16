16 Kasım 2018, 21:36
»»

Yalova Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı

Yalova Belediyespor İlk Galibiyetini Aldı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova Belediyespor ilk galibiyetini aldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Yalova Belediyespor ilk galibiyetini aldı. Sahasında Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor'u ağırlayan Yalova takımı rakibini 7 sayı farkla 81-74 mağlup etti. Yalova Belediyespor'un pota altı oyuncusu Kyle Washington 20 sayı ve ribauntluk performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Salon: 90. Yıl Hakemler: Ergin Sarı, Mustafa Akıllıoğlu, Emir Can Özkan Yalova Belediyespor: Kyle Washington xxxx 20, Onur Sonsırma x 7, Mustafa Baştürk xxx 12, Salih Uğraşan x 7, Bertan Baştan x, Melih Kapucu x 6, Bahadır Şimşek x 6, Mert Konuk xxx 15, Hadi Doğan x 6, Oğuzhan Tosun x 2 Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor: Erick Neal xxx 22, Ercan Bayrak x 6, Erkan Yılmaz xxx 24, Alican Güney x 6, Sercan Ergin x 7, Efe Beşok x 3, Utku Yücedağ x, Hidayet Civan x, Samet Gülek x, Kevin Kaspar x 6 1. Periyot: 20-18 (Yalova lehine) Devre: 40-33 (Yalova lehine) 3. Periyot: 60-58 (Yalova lehine)

(Erdinç Bulun/İHA) Mamak,Yalova
16 Kasım 2018 Cuma 21:36



YORUMLAR